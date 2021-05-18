Астрахань, , 17:24 — REGNUM В Астраханской области сотрудники Пограничного управления ФСБ России пресекли два факта незаконного оборота рыбы осетровых видов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Автомобиль Lexus с московскими номерами был задержан совместно с сотрудниками ГИБДД на автодороге п. Тишково — Астрахань. В машине нашли 18 фрагментов замороженной рыбы осетровых видов (севрюга, осётр) общим весом около 40 килограммов, более двух килограммов икры осетровых, находящейся в четырёх банках, а также 11 пластиковых банок с балыком из «краснокнижной» рыбы общим весом свыше шести килограммов. У водителя документов, подтверждающих законность происхождения деликатесов, не было.

На дороге Астрахань — Харабали» был задержан автомобиль Toyota без государственных регистрационных знаков. В нём нашли три фрагмента замороженной рыбы осетровых видов общим весом около 15 килограммов, две жестяные банки с килограммом икры осетровых. Документов на перевозимую продукцию водитель автомашины также не предоставил.

Предварительный ущерб, нанесенный браконьерской деятельностью рыбным запасам в этих двух случаях, превысил 3,5 миллиона рублей. В настоящее время по каждому факту проводится процессуальная проверка.