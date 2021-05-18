Москва, , 17:23 — REGNUM В России рост спроса на недвижимость и ипотечные займы связан в первую очередь с кризисом экономики, который выражается в желании наиболее имущих слоев населения сохранить в недвижимости свои капиталы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Так он прокомментировал высказывание главы Сбербанка Германа Грефа о том, что рост ставок на рынке ипотечного кредитования будет максимально консервативным.

«Такие заявления делаются не для того, чтобы оценить реальность, а для того, чтобы сделать посыл обществу и повлиять на ожидания, — сказал Комолов. — Поэтому обществу говорят: «Берите ипотеку, не беспокойтесь, рынок достаточно устойчивый». Но все это условность. И на самом деле мы видим, что рост спроса на недвижимость и ипотечные займы связан в первую очередь с кризисом российской экономики, который выражается в желании наиболее имущих слоев населения сохранить в недвижимости свои капиталы. Внешне это выглядит так, как будто власти РФ ввели льготную ипотеку и все, кто ранее жил в бараках, побежали покупать квартиры».

Но, как заявил Комолов, это не так.

«Мы видим резкий всплеск спроса на элитную недвижимость, которая выросла в цене более чем в два раза за последние два года. И связано это с резким ростом спроса как на первичном рынке, так и на вторичном. Конечно, это влияет и на величину ставки по ипотеке. Так что общая динамика такова, что по мере усиления нестабильности в российской экономике цены на недвижимость будут расти, а условия кредитования ухудшаться. Так что консервативный сценарий был бы самым приемлемым, но он маловероятен», — считает Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве число ипотечных сделок выросло в апреле 2021 года в пять раз.

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