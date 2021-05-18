Орел, , 17:22 — REGNUM Членство мэра Орла Юрия Парахина в партии «Единая Россия» приостановлено в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Решением Президиума регионального политического совета Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» 17 мая 2021 года приостановлено членство в партии Парахина Юрия Николаевича в соответствии с пунктом 4.4.4 Устава Всероссийской политической партии «Единая Россия». Решение принято в связи с возбуждением в отношении Парахина Ю.Н. уголовного дела по ч. 1 ст. 293 Уголовного Кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении реготделения.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая стало известно о возбуждении следственными органами уголовного дела в отношении мэра города Орла Юрия Парахина. Дело было возбуждено по статье о халатности при ремонте дороги в бытность его главой Орловского района — тогда вместо ремонта улиц Свободы и Бугристая была построена дорога к дому самого Парахина. Чиновник в комментариях журналистам назвал возбуждение дела «технической ошибкой».

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