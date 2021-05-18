Подгорица, , 17:21 — REGNUM Норвегия открывает прямые рейсы из Осло в Тиват уже летом 2021 года, сообщил посол Королевства Норвегия в Черногории Йерн Ойген Гьельстад.

Он сказал об этом во время встречи с министром экономического развития Яковом Милатовичем и добавил, что надеется на продолжение сотрудничества между Норвегией и Черногорией.

Он сказал, что в предыдущие годы Норвегия внесла свой вклад в процесс евроатлантической интеграции посредством реализованных проектов, которые помогли достичь одной из стратегических внешнеполитических целей Черногория, членство в НАТО.

Как сообщает Минэкономразвития, посол Норвегии выразил заинтересованность Норвегии в улучшении сотрудничества, особенно в области инновационной политики и реализации инновационных проектов в Черногории. Говоря о торговле и рынке, он поддержал идею создания общего регионального рынка, следуя примеру скандинавских стран, и сказал, что Норвегия готова передать свой опыт в этих областях доступных для Черногории.