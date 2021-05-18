Ярославль, 18 мая, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Нападающий ярославского «Локомотива» Николай Коваленко может перейти в казанский «Ак Барс». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на издание «Спорт-Экспресс».

ХК «Локомотив» Николай Коваленко

Контракт хоккеиста с ярославским «Локомотивом» завершился 30 апреля 2021 года, 21-летний Коваленко является ограниченно свободным агентом. Как сообщает «Спорт-Экспресс», казанский «Ак Барс» предложил нападающему контракт. Согласно регламенту Континентальной хоккейной лиги, у «Локомотива» есть 7 дней на повторение условий казанцев. В ином случае ярославский клуб получит от «Ак Барса» денежную компенсацию.

Николай Коваленко — сын олимпийского чемпиона по хоккею, депутата ГосДумы РФ Андрея Коваленко. Он является воспитанником школы ярославского «Локомотива», за Ярославль игрок провел 156 игр в КХЛ, в которых забил 21 гол и отдал 22 результативных передачи.