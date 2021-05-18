Рязань, , 17:26 — REGNUM Огнестрельное оружие и боеприпасы изъяли полицейские в доме пенсионера в Пронском районе Рязанской области. Мужчина скончался несколько дней назад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники получили сведения, что в селе Кисьва в доме недавно умершего 75-летнего пенсионера незаконно хранится целый арсенал оружия. Пистолеты и патроны были спрятаны в нескольких специально оборудованных тайниках. Эксперты установили, что хозяин дома хранил пять пистолетов разных калибров, причём один из них кустарно переделанный из охолощенного пистолета, и малокалиберная винтовка, а также более 1100 различных патронов.

«По предварительной информации, пенсионер любил коллекционировать огнестрельное оружие. При отделке дома мужчина смастерил несколько тайников, в которых хранились пистолеты, винтовка и боеприпасы. Причем, зная секретные засовы, достать оружие можно было за пару секунд», — уточнили в полиции.

Проводится проверка, полицейские выясняют происхождение изъятого оружия и каким образом оно оказалось в Пронском районе.