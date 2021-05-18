Рязань, 18 мая 2021, 17:26 — REGNUM Огнестрельное оружие и боеприпасы изъяли полицейские в доме пенсионера в Пронском районе Рязанской области. Мужчина скончался несколько дней назад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе регионального УМВД.
Оперативники получили сведения, что в селе Кисьва в доме недавно умершего 75-летнего пенсионера незаконно хранится целый арсенал оружия. Пистолеты и патроны были спрятаны в нескольких специально оборудованных тайниках. Эксперты установили, что хозяин дома хранил пять пистолетов разных калибров, причём один из них кустарно переделанный из охолощенного пистолета, и малокалиберная винтовка, а также более 1100 различных патронов.
Проводится проверка, полицейские выясняют происхождение изъятого оружия и каким образом оно оказалось в Пронском районе.