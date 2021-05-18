Москва, , 17:19 — REGNUM Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели многочасовое патрулирование над акваторией Черного моря, сообщает 18 мая пресс-служба Минобороны РФ.

Патрулирование над нейтральными районами Черного моря продолжалось пять часов. Стратегические бомбардировщики сопровождались истребителями Су-27 Южного военного округа.

Напомним, в данный момент Черноморский флот России следит за военными кораблями Британии и Франции, ранее зашедшими в акваторию Черного моря.

В частности, 11 мая в Черное море зашел патрульный корабль ВМС Франции «Командан Биро», а 16 мая — патрульный корабль ВМС Британии «Трент».

Как сообщало ИА REGNUM, по правилам международной Конвенции Монтрё, корабли нечерноморских стран могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

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