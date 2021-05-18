Москва, , 17:19 — REGNUM Российская экономика деградирует, и поэтому падают доходы как в «белом» секторе занятости, так и в «сером». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал выводы экспертов Института экономики развивающих стран Банка Финляндии, которые заявили о том, что реальные располагаемые доходы жителей РФ упали до рекордно низкого с 2009 года уровня.

«В целом динамика отмечена верно. Хотя в таких исследованиях, как правило, не учитывается «теневой» сектор в экономике, а следовательно, и те доходы граждан, которые не подвергаются учету, — сказал Комолов. — С другой стороны, не бывает так, чтобы «белая» часть экономики деградировала, а «теневой» сектор развивался. Экономика деградирует вся, целиком, и поэтому падают доходы по всем категориям занятых. Насколько велико это падение — вопрос дискуссионный, и разные исследовательские институты по-разному оценивают ситуацию. Но то, что 2020−2021 годы добавили негатива в общую долгосрочную динамику падения реальных располагаемых доходов населения, это, конечно, бесспорный факт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, реальные располагаемые денежные доходы граждан России за I квартал 2021 года снизились на 3,5%.

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