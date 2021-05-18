Подгорица, , 17:18 — REGNUM Норвегия готова помочь правительству Черногории в его намерении поддержать проекты, которые приведут к диверсификации экономики Черногории, заявил посол Королевства Норвегии в Черногории в Белграде Йерн Ойген Гельстад во время встречи с премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем.

Кривокапич проинформировал своего собеседника об эпидемиологической ситуации в Черногории, заявив, что в настоящее время она находится на удовлетворительном уровне.

Кривокапич поблагодарил Норвегию за помощь в борьбе с COVID-19, выразив надежду, что Норвегия исключит Черногорию из списка зон повышенного риска, особенно с учетом предстоящего туристического сезона.

«Я хотел бы усилить норвежскую программу, связанную с институтом им Симо Милошевича, который в остальном дал исключительные результаты в области оздоровительного туризма и реабилитации», — отметил премьер-министр.

Премьер-министр сказал, что мы должны работать над улучшением сотрудничества в сфере туризма через реконструкцию существующих гостиниц и туристических объектов и строительство новых объектов, затем организацию туристических форумов и налаживание более тесного сотрудничества между национальными туристскими организациями.