Новосибирск, 18 мая 2021, 17:18 — REGNUM Новосибирские власти рассматривают возможность привлечь бюджетный кредит на развитие метрополитена. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
«Мы готовим целый перечень, целый пакет инфраструктурных проектов, это и транспортная инфраструктура, и обеспечение инженерными сетями территорий перспективной застройки, это и социальные объекты», — цитирует «НДН.Инфо» главу региона.
СМИ уточняет, что вероятнее всего, деньги пойдут на продление Дзержинской (зелёной) линии новосибирского метрополитена.