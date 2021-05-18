Архангельск, , 17:17 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровело два человека. А всего с начала пандемии инфекцию перенесли 59 999 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, 17 мая в регионе было выявлено 52 новых случая COVID-19, 10 из них — жители Плесецкого района, девять — Архангельска. По пять новых случаев выявлено в городах Мирном и Северодвинске, по четыре — в Устьянском, Холмогорском и Шенкурском районах, три — в Новодвинске, по два — в Коряжме, а также в Коношском и Приморском районах, по одному — в Каргопольском и Котласском районах.

Всего на лечении с COVID-19 находятся 2569 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области остается свободной треть ковидных коек.