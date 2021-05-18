Москва, , 17:16 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 19 мая намерено раместить три выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму почти 48 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии №26 236 с датой погашения 17 мая 2028 года в объёме остатков, доступных для размещения в данном выпуске — 24,592 млрд рублей.

Также ведомство предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии №26 230 с погашением 16 марта 2039 года в объёме доступных остатков — 7,819 млрд рублей.

Кроме этого, Минфин предложит ОФЗ с индексируемым номиналом серии №52 003 с погашением 17 июля 2030 года в объёме 15,568 млрд рублей.

Отмечается, что объём удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объёма спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

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