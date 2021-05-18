Великие Луки, Псковская область, , 17:27 — REGNUM Следственный комитет начал проверку по факту госпитализации четверых школьников с урока физкультуры в одной из школ в Великих Луках. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе СУ СКР по Псковской области.

По предварительным данным, 18 мая в городе Великие Луки четверо школьников, почувствовав недомогание на уроке физкультуры, который проходил на улице, обратились за медицинской помощью. Детей увезли по «скорой» сразу с занятий в больницу. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится проверка.

«В настоящее время с целью выяснения причин ухудшения самочувствия несовершеннолетних на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работу которой координирует руководство управления», — сообщили в ведомстве.

С заявлением по факту случившегося поспешил выступить председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов. По словам чиновника, плохое самочувствие великолукских школьников не связано с отравлением. В настоящий момент состояние детей врачи оценивают как удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей.

«С детьми находится классный руководитель. Говорить о причинах, почему дети почувствовали себя плохо, можно только после тщательного изучения всех медицинских анализов и проведения соответствующих проверок. Но никаких факторов отравления нет», — подчеркнул Александр Седунов.