Курск, , 17:11 — REGNUM В Курской областной клинической больнице закрыли отделение для больных новой коронавирусной инфекцией на базе пульмонологического отделения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, отделение возобновило плановую госпитализацию.

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Отделение на 48 мест было открыто в ноябре 2020 года в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Принимали больных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Более чем за шесть месяцев там вылечили свыше 400 человек. После выписки пациентов провели дезинфекцию и переоборудовали помещения.

Сейчас для больных с подозрением на коронавирус предусмотрено 20 коек в приемном отделении № 2 и пять коек в отделении реанимации и интенсивной терапии. Там проходят лечение больные, которым необходима специализированная помощь в условиях медучреждения.