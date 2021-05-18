Архангельск, , 17:10 — REGNUM В Архангельской области из 812 развернутых для лечения ковид-пациентов коек свободными остаются 275. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

«Мы были и остаемся готовы к лечению пациентов с диагнозом COVID-19. Сейчас стационарное лечение проходят более 500 человек, все предназначенные для них койки обеспечены кислородом — это либо портативные кислородные концентраторы, либо линейный кислород», — отметил и.о. министра здравоохранения области Александр Герштанский.

Он напомнил, что в некоторых регионах России фиксируется повышение количества заболевших, это может свидетельствовать о начале третьей волны.

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«Надеемся, что с помощью противоэпидемических мероприятий, действующих на территории Поморья, мы избежим большого роста заболеваемости. Но сделать это можно только совместными усилиями жителей, поэтому призываю всех северян, кто еще не сделал прививку от COVID-19, обязательно провакцинироваться», — заявил министр.