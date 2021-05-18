Москва, , 17:10 — REGNUM В Москве по территории Первой Градской больницы им. Н. И. Пирогова беспилотный автомобиль Lada перевёз более 400 контейнеров с анализами. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Автомобиль, как рассказали в департаменте, является первым российским беспилотником. Он заменил работавший ранее в медучреждении Ford.

«По сути, это первое отечественное беспилотное авто, которое выполняет социальные функции, помогая медицинскому персоналу — он перевозит контейнеры с анализами между корпусами. За месяц работы он перевез более 400 контейнеров с анализами и проехал больше 120 километров», — приводит пресс-служба слова директора «Мостранспроекта» Александра Полякова.