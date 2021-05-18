Москва, , 17:09 — REGNUM При гипотетическом снижении поставок чая из Индии Россию не ожидает дефицит этого продукта, сообщил 18 мая журналистам торгпред РФ в Индии Александр Рыбас.

Комментируя ситуацию с импортом Россией индийского чая, Рыбас отметил, что объём импорта чая из Индии составляет у РФ 27% от общего объёма ввезённого чая, импорт чая из Шри-Ланки на начало этого года составил 33%. Чиновник добавил, что Россия также импортирует чай из Кении и Китая.

Рыбас «Поэтому импорт из Индии может быть заменён поставками продукции из других стран, специализирующихся на экспорте чая, что стало возможно благодаря диверсификации российского импорта чая».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во второй половине мая в западных СМИ появилась информация о возможном снижении импорта чая из Индии, где из-за COVID-19 и засухи ухудшилось производство сельхозпродукции. Указывалось на опасность роста цен на индийский чай.

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