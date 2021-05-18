Москва, 18 мая 2021, 17:09 — REGNUM При гипотетическом снижении поставок чая из Индии Россию не ожидает дефицит этого продукта, сообщил 18 мая журналистам торгпред РФ в Индии Александр Рыбас.
Комментируя ситуацию с импортом Россией индийского чая, Рыбас отметил, что объём импорта чая из Индии составляет у РФ 27% от общего объёма ввезённого чая, импорт чая из Шри-Ланки на начало этого года составил 33%. Чиновник добавил, что Россия также импортирует чай из Кении и Китая.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, во второй половине мая в западных СМИ появилась информация о возможном снижении импорта чая из Индии, где из-за COVID-19 и засухи ухудшилось производство сельхозпродукции. Указывалось на опасность роста цен на индийский чай.
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