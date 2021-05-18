Кемерово, , 17:08 — REGNUM Центр духовной культуры шорского народа «Эне Таг» посёлка Чувашки Мысковского округа Кемеровской области пополнился шорской национальной избой, восстановленной по историческим документам и чертежам кузницей с плавильной печью; местом для обрядового костра и скульптурами из дерева. На создание новых объектов из федерального бюджета было выделено 2,6 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в правительстве Кузбасса.

«Благодаря обновлению экспозиций мы создаём инфраструктуру для развития этнотуризма. Гости, приехавшие в Кузбасс в год 300-летия, смогут ближе познакомиться с бытом и культурой шорцев. В 2021 году благоустройство территории этнодеревни продолжится. По федеральной программе поступит еще миллион рублей, финансирование позволит провести современное освещение, пополнить экспозиции новыми экспонатами», — прокомментировала министр культуры и национальной политики региона Марина Евса.

По традиции открытие комплекса началось с обряда «Благопожелания», который провёл шаман Игорь Идимешев из Таштагола.