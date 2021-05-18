Лондон, , 17:07 — REGNUM 18 мая в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» в рамках предпоследнего 37-го тура Английской Премьер-лиги по футболу сезона 2020/21 «Манчестер Юнайтед» примет «Фулхэм», который досрочно вылетел из высшего дивизиона. Игра начнется в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Ли Мейсоном. Ассистенты главного судьи — Саймон Беннетт и Эдриан Холмс.

На данный момент «Манчестер Юнайтед», набрав 70 очков, идет на второй позиции в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» с 27-ю очками занимает 18-е место в зоне вылета.

Последние три встречи этих команд завершились победами «манкунианцев» со счетами 4:1, 0:3 и 1:2. В последнем матче забитыми мячами в составе «красных дьяволов» отметились Эдинсон Кавани и Поль Погба.