Рим, , 17:07 — REGNUM 18 мая у могилы польского генерала Владислава Андреса, которая находится на польском военном кладбище в Монте-Кассино (Италия), состоялось открытие мемориальной доски в его честь. На мероприятии присутствовал министр обороны Польши Мариуш Блащак. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Битва при Монте-Кассино под руководством генерала Владислава Андерса является важным элементом нашего национального сознания. Служба польских солдат того времени является образцом для современных солдат Войска Польского. Для меня большая честь присутствовать при открытии мемориальной доски в его честь», — заявил во время церемонии открытия мариуш Блащак.

На мероприятии также присутствовали посол Польши в Италии Януш Котаньский, а также дочь генерала Андерса Анна Мария Андерс.

Генерал Владислав Андерс прославился тем, что принимал участие во Второй Мировой войне в качестве главнокомандующего 2-м Польским корпусом (Армия Андерса) против фашистской Германии и ее союзников. Солдаты успели повоевать в Ираке, потом в Палестине и Египте, а с декабря по апрель 1944 года были переброшены в Италию, где отличились при прорыве так называемой «линии Густава». Согласно завещанию, похоронен в итальянском Монте-Кассино, рядом с погибшими солдатами из его армии.