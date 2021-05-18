Воронеж, , 17:05 — REGNUM Личный приём граждан в органах власти Воронежской области в очном формате возобновляется с 1 июня 2021 года, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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«Переоценить пользу от очного приема граждан невозможно: именно личный контакт позволяет лучше понять потребности воронежцев, сразу на месте обсудить все нюансы возникших вопросов и обсудить пути их решения. В непростой пандемийный год мы смогли убедить население, что и дистанционные форматы приемов работают: в 2020-м мы рассмотрели порядка 30 тысяч обращений, в том числе 8 тысяч из администрации президента. По итогам года регион занял первое место в России по положительно рассмотренным обращениям. Вместе с тем, все это не заменит личного общения с воронежцами, и я рад сообщить, что такой формат возвращается», — прокомментировал губернатор Александр Гусев.

В частности, с 1 июня в обычном формате заработает приёмная губернатора, общественные приемные губернатора, приемные исполнительных органов государственной власти области и подведомственных им учреждений возобновляют работу в прежнем, очном, формате. Губернатор также намерен проводить личные приёмы граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, с весны 2020 года воронежские чиновники не проводили личного приёма граждан в очном формате из-за пандемии. Приёмы граждан велись в телефонном режиме либо в электронном виде.