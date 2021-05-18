Станица Гиагинская, Адыгея, , 17:04 — REGNUM В Адыгее доведено до суда уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных на благоустройство территории возле Вечного огня в станице Гиагинской. В мошенничестве, совершенном в особо крупном размере группой лиц, обвиняются экс-заместитель главы Гиагинского района и депутат райсовета народных депутатов.

Как установлено в ходе следствия, бывший заместитель главы района помог депутату, который к тому же являлся индивидуальным предпринимателем, получить контракт на выполнение ремонтно-строительных работ у мемориала Вечный огонь в парке станицы Гиагинской. Министерством строительства Адыгеи летом 2019 года были выделены денежные средства на эти цели.

Однако исполнитель работ завысил в акте приемки их объем и стоимость, в результате чего злоумышленникам удалось похитить более 1,7 млн рублей.

Читайте также: Нажился на памяти: Более 0,5 млн похищено на ремонте Вечного огня на Кубани