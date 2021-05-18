Москва, , 17:03 — REGNUM Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» и ударный фрегат с «Калибрами» «Адмирал Григорович» провели боевые противолодочные учения на фоне захода в Черноморский регион британского патрульного корабля «Трент», сообщает 18 мая пресс-служба флота.

Учения проводятся в одном из морских полигонов в акватории Черного моря, а роль субмарины противника исполняет подводная лодка «Колпино».

"На завершающем этапе выхода в море гвардейский ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Григорович» отработают совместные действия по условному применению ракетного оружия для уничтожения корабельных группировок и наземных объектов условного противника», — добавили в пресс-службе.

Напомним, 16 мая Национальный центр управления обороной РФ сообщил о появлении в Черном море патрульного корабля ВМФ Британии «Трент», за которым следит российский флот.

Как сообщало ИА REGNUM, по нормам Конвенции Монтрё, время нахождения в акватории Черного моря кораблей нечерноморских государств ограничено сроком в 21 сутки.

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