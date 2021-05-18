Варшава, , 17:03 — REGNUM 18 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения за последние сутки в республике.

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Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 1 734 новых случая заражения коронавирусом. Скончались в стране от COVID-19 еще 245 человек. Наибольшее количество новых заражений — 244 новых случая — зафиксировано в Шленском воеводстве. Наименьшее (29) — в Любушском.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 856 924 случая заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 71 920.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции отметил, что пандемия коронавируса в республике продолжает отступать, тем самым даря надежду на скорую победу над ней.