Нью-Дели, , 17:37 — REGNUM По крайней мере 269 врачей умерли по причине коронавирусной инфекции во время второй волны COVID-19 в Индии. Это 20−25 смертей в день, сообщает CNN со ссылкой на Индийскую медицинскую ассоциацию (IMA).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

«Во время первой волны, как минимум 756 врачей умерли, но во время второй, умерли многие доктора из более младшей возрастной категории», — сообщил доктор Джайапал, президент IMA.

Согласно подсчетам IMA, с начала пандемии в Индии умерли 1025 врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за невиданной до сих пор вспышки COVID-19 крематории Индии оказались переполнены. Россия и США уже отправили самолеты с гуманитарной помощью в страну.