Курган, , 17:02 — REGNUM В Курганской области к 18 мая подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом. Из них 16 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 30 случая.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 18 мая выявлено 20 989 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечился 19 651 человек, скончались 406 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).