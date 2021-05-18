Новокузнецк, Кемеровская область, , 17:02 — REGNUM В Заводском районе Новокузнецка сегодня, 18 мая, прошла церемония торжественной закладки камня для строительства филиала Кузбасского кардиологического центра. Строительство инновационного медицинского кластера начнётся после утверждения проектной документации, сообщает областное правительство.

«Площадкой под строительство выбрали территорию бывшего санатория, который находится в аварийном состоянии и не подлежит восстановлению. Сейчас идёт демонтаж старого здания, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв, который принял участие в закладке камня под строительство кардиоцентра. — Здесь есть вся инфраструктура: вода, электричество, канализация, дорога, поэтому построить филиал будет проще, чем инфекционную больницу, которую возвели практически за год. Рядом находится озеро Черное, что важно для последующей реабилитации пациентов».

Инновационный медицинский комплекс будет включать Новокузнецкий филиал Кузбасского кардиологического клинического диспансера имени академика Л.С. Барбараша, НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, филиал Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования «Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей».