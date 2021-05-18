Бугуруслан, Оренбургская область, , 17:01 — REGNUM В Бугуруслане Оренбургской области по факту смертельного пожара возбудили уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону. Следователи усмотрели признаки преступления по статье 105 УК РФ («Убийство более двух лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом») и статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества путем поджога»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая при тушении пожара в частном доме по ул. Фруктовая обнаружены тела трех человек: женщины и ее двух дочерей в возрасте трех и пяти лет. В рамках осмотра места происшествия следователи во взаимодействии с работниками передвижной судебно-экспертной лаборатории сделали вывод о криминальной причине возгорания дома — поджоге.

«Уголовное дело расследуется следственной группой, работой которой на месте руководит руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области Зудерман Вячеслав Давидович», — сказал старший помощнику главы СУ СКР по Оренбуржью Радик Галимов.

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