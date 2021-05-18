Калуга, , 17:26 — REGNUM Социальную услугу по сопровождению граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, в случае госпитализации в медицинские организации, предложили добавить в перечень услуг, предоставляемых в регионе. Услуга была представлена на рассмотрение парламентариев профильным областным министерством. Об этом 18 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационного обеспечения Законодательного собрания Калужской области.

«В социальных учреждениях региона проживают порядка 1000 пожилых граждан, находящихся на постельном режиме. Ситуация с COVID-19 показала, что дополнительный уход положительно влияет на состояние их здоровья. Если им потребуется госпитализация, уход в больнице будет осуществляться сотрудниками учреждений социального обслуживания из числа младшего медицинского персонала либо специалистами иных организаций по договору», — отметила заместитель министра труди и социальной политики области Татьяна Романова.

На заседании комитета, в рамках изменения федерального законодательства депутаты распространили соответствующие региональные доплаты на молодых специалистов до 35 лет, работающих в сферах здравоохранения, физической культуры, спорта и молодежной политики и службы занятости населения.

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