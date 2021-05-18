18 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 17:23 — REGNUM Принятие во втором чтении Госдумой поправки, направленной на реализацию предложений президента России по поддержке семей с детьми и беременных женщин, согласно которым неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет назначаются ежемесячные выплаты, если доход ячейки общества ниже прожиточного минимума, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 18 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Николай Касаткин. Рабочая семья Что его ждет? 1891

"Т. е. люди перестанут оформлять брак, чтобы получать пособия? Прелестно! Отличная инициатива!» — пишет Светлана Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что принятие такого закона приведёт к массовой тенденции на разводы в России. Кроме того, количество новых заключённых браков также может резко снизиться.

«Сейчас все разводиться побегут. Скоро те, кто целыми днями бухает и нигде не работает, будут в месяц получать больше тех, кто каждый день на работу ходит! Тенденция неминуемая!» — заметил Артём В.

Некоторые комментаторы убеждены, что тех, кто решил воспитывать ребёнка в одиночку, должны, наоборот, лишать любой поддержки, чтобы простимулировать общество вести более сознательную семейную жизнь.

«Чтобы получить пособие, теперь можно просто развестись? Идеальное формирование понятия семьи как ценности. Нет бы сделать поддержку именно семьи, развелись — так урезать бы пособия до минимума и на каторгу в Сибирь за то, что не подумали об интересах ребёнка!» — написала Лидия К.

Семья Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Ряд пользователей отметил, что речь о поддержке стала идти лишь о тех, чей доход не превышает прожиточный минимум. Люди не понимают, почему государство отстраняется от поддержки всех российских семей.

«Прикольно. Изначально писали про «все» неполные семьи, а сейчас только про те, чей доход ниже прожиточного минимума. Хорошая, грамотная инициатива превращается в фарс. Те, кто вкалывает на работе, в помощи якобы не нуждается, но бедные алкаши теперь у нас в центре внимания! Абсурд», — пишет Варвара С.

Часть людей отметила, что для получения такой поддержки необходимо соблюсти ряд условий. Поэтому просто так такие пособия достаться людям не смогут.

«Если женщина не была замужем, то она признается одинокой мамой и будет получать пособие. Если она была замужем, то потребуется доход мужа, даже если в разводе. Если муж не дает денег, надо подать в суд и его разыскивать. Если не найдут в течение года, он признается безвестно отсутствующим и тогда дадут справку и в собес или МФЦ», — отметила Елена А.

Отдельные пользователи поделились своими историями из личной жизни, которые говорят о том, что и с детьми можно усердно работать, обеспечивая семью необходимым уровнем материальных благ.

Мать с ребенком (сс) Pexels

«Я, имея троих детей, всю жизнь работаю, декретный отпуск брала только один раз, а больничный по уходу за ребёнком ни разу. Среди моих знакомых с детьми нет ни одного безработного!» — поделилась историей Наталия М.

Напомним, 18 мая Госдума России приняла во втором чтении поправки, направленные на реализацию предложений президента России Владимира Путина по поддержке семей с детьми и беременных женщин, озвученных в послании Федеральному собранию, согласно которым неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет назначаются ежемесячные выплаты, если доход семьи ниже прожиточного минимума.