Варшава, , 16:59 — REGNUM В ближайшие годы в Польше появится новая экономическая отрасль — «водородная». Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 18 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего выступления в Подкарпатском воеводском управлении.

«Ранее мы приняли водородную стратегию до 2030 года (с перспективой до 2040 г.). И мы уже начали двигаться по пути её реализации. Но нам еще многое предстоит сделать. Например, внедрить водородные технологии в энергетике, начать использовать водород как альтернативное топливо для транспорта, а также поддержать декарбонизацию промышленности», — заявил Моравецкий.

Польский премьер-министра также напомнил, что до 2050 года ЕС планирует выделить Варшаве на проекты, связанные с водородом, 500 миллиардов евро.

«К 2030 году в Польше должны быть построены водородные электролизаторы мощностью не менее 2 гигаватт. Производство водорода должно обеспечиваться энергией, а также с ветровых электростанций в Балтийском море», — заявил политик.