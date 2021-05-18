18 мая 2021 | Время чтения 6 мин

На Украине обсудили вопрос принятия в гражданство России жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, сравнив, что делает официальный Киев для жителей республик Донбасса.

Оксана Переможенко, , 17:49 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко заявила, что на Украине проблема выдачи паспортов других государств существует не только в ДНР и ЛНР, но также на Буковине, в Закарпатье и в Галичине. Об этом она рассказала в эфире телеканала «НАШ».

Война на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"У нас вообще с выдачей паспортов… большая проблема. У нас на Буковине проблема, у нас в Закарпатье, у нас в Донецкой, Луганской областях… и на Галичине — тоже (карта поляка, это же массовая выдача)… Со своей стороны россияне абсолютно правы, у них есть какая-то логика. Давайте вопрос к себе предъявим, что мы сделали для тех людей, которые остались по ту линию фронта (жители республик Донбасса — О.П.) для того, чтоб они так не жаждали получить… [российский] паспорт?..» — спросила политик.

Бондаренко отметила, что в российском Крыму в 3% школ ведется преподавание на крымско-татарском языке, в то время как на Украине работает 0% русских школ.

«Полмиллиона дончан были лишены на последних местных [украинских] выборах реализовать свой голос на практике. Это «подконтрольная» (оккупированная Украиной часть ДНР — О.П.) территория… Мы можем заглядывать в чужой глаз, искать там сучок, но у нас вот такенное бревно в собственном глазу. И мы стараемся усиленно его не замечать. Мы обсуждаем крымский вопрос, при этом зная, что права русскоязычного населения у нас явно нарушены. Даже в «аннексированном» Крыму на нынешний момент 3% школ, которые работают и преподают предметы на крымско-татарском. У нас с 1 сентября сколько школ? 0%. Ноль процентов на русском языке, хотя мы знаем, что половина украинцев считает русский своим родным… Мы можем с вами видеть разницу в поведении… [Российская Федерация] предоставляет хоть какие-то бонусы, преференции, вполне возможные в этой ситуации. Мы же ведем себя как люди, которые сознательно выпихивают из страны граждан…» — сказала Бондаренко.

Заявление Елены Бондаренко касательно принятия в гражданство Российской Федерации жителей Донецкой и Луганской Народных Республик обсудили в комментариях к соответствующей видеозаписи на YouTube-канале «НАШ». Многие указали на то, что, принимая граждан ДНР и ЛНР в гражданство Российской Федерации, Россия дает им будущее, дает возможность молодежи учиться и нормально жить. В отличие от Украины…

Паспорт гражданина РФ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Прикольно сидеть в студии под мирным небом и рассуждать, почему люди оформляют российские паспорта. Вас бы туда на месяцок для реалистичности», — написал Ильяс З.

«Вот и мы уехали ради ребёнка, чтобы учила русский и знала настоящую историю, а не историю, которую Украина переписывает на свой лад», — добавил Вова К.

«Посчитайте заодно карты поляков, ПМЖ в Польше и паспорта Венгрии и Румынии, чтоб не смотреть на ситуацию однобоко», — призвал Stanislav S.

«Дело не в паспортах, а в том, что они гарантируют!» — добавила Улыбка.

«Российский паспорт дает этим людям то, что отобрала их собственная страна. Какие бы ни были жестокие бои во время Чеченской войны, но пенсионные деньги (и не только) РФ перечисляла туда без перебоя, потому что считала людей оттуда своими гражданами и выполняла перед ними обязательства. Что Украина творит со своими гражданами, говорит только о том, что они (люди — О.П.) ей не нужны, нужны только территории», — пишет Vladimir N.

«Да, теперь украинские политики могут хоть извертеться, хоть за задницу себя укусить, что угодно людям из Донбасса обещать. Им всё равно никто не поверит. Не захочет Донбасс быть в составе незалежной. А за Крым вообще разговора быть не может», — отметил Sergey S.

«Даже для жителей Донецка украинские паспорта не могут выдавать. Но других осуждают», — добавил Сергей Г.

«Сначала пусть Украина упростит получение паспортов своим гражданам, потому что нам, чтобы просто вклеить фото в паспорт, придется так заморочиться и столько денег потратить, что проще от него отказаться», — пишет Елена М.

Донецк © ИА Красная Весна

«Ведущий видать не в курсе о венгерских «аппетитах». Венгрия тоже выдает свои паспорта украинцам на территории Украины. И хочется ему напомнить, как новоизбранные депутаты местного совета в одном из районов, где проживают этнические венгры, перед исполнением гимна Украины исполнили венгерский гимн», — отметил Михаил О.

«Наблюдая эпопею… с украинским паспортом Саакашвили, умный человек трижды подумает, прежде чем озаботится получением украинского гражданства. Да и подвергаться двойному налогообложению дурных нэмае (нет — О.П.)», — пишет Наталья Ч.

«Разберитесь в своей стране. От вас, из такой высокообразованной, цивилизованной, люди сбегают, потому что жить хотят. Они, конечно, не в месяц заживут богато (в любой европейской), но хотя б их не будут «гнуть под мнение власти», — написала Zina B.

«ОРДЛО — не отдельные, а Освобождённые Районы Донецкой и Луганской Областей», — подчеркнула Marina S.

«Что нарушают граждане Украины, получающие паспорта других стран? Ничего. Конституция Украины просто «не видит» второго гражданства своего гражданина. Коломойский имеет паспорта Израиля и Кипра. Аваков — Италии. Почему такой шум возникает при получении жителями Донбасса паспортов России? Граждане РФ живут и в Австралии, и на МКС летают, и в Германии тоже живут — проблем нету. В чём же проблема с Украиной?» — задается вопросом Сергей S.

«Кому нужны паспорта государства, которое обречено при нынешней политике их властей на распад? Миллионы уже уехали из этого фэйл-стэйт. И все эти разговоры об украинском гражданстве — курям на смех», — пишет Alex R.

Разрушения в Донецке после обстрела со стороны ВСУ © ИА Красная Весна

«У нас в области люди, не имеющие работы в Украине, поехали в свое время на заработки в Крым и всеми силами стараются там остаться! И самое обидное для меня, никто из них не скучает за Украиной, а прекрасно себя там чувствуют!» — сокрушается Светлана Б.

«Вы что, совсем глупые? Вы подумайте, кто там сейчас получает российские паспорта-то. Те, у кого вообще никаких нет. Им было 11 лет в 2014 году. А они хотят учиться в институте, хотят ездить по миру, хотят иметь правовой статус. А что Вы им предлагаете? Роль «сын врага народа»? Вот реально, вы неужели настолько тупые, что не понимаете очевидной вещи?» — спрашивает Anton K.

«ВАША страна, Украина отгородилась от своих граждан. Перекрыли экономическое сотрудничество. Вы хотели бы, чтоб вымерли старики, а новорожденные вообще не имели родины гражданства? Поэтому и пошла выдача паспортов. Молодежь должна получать образование. Вы кроме пуль и снарядов ничего не доставляете, только смерть», — подытожил Александр К.

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