Москва, , 16:57 — REGNUM Российская авиакомпания S7 Airlines отменила все рейсы в Турцию до конца летнего сезона 2021 года из-за неопределённости по данному направлению в условиях пандемии коронавируса, сообщили 18 мая в пресс-службе авиаперевозчика.

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«S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона 2021, поскольку по данному направлению сохраняется неопределённость», — приводит слова представителя компании РИА Новости.

При этом в S7 отметили, что будут готовы возобновить продажи билетов, «как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, а авиасообщение будет восстановлено».

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Как передавало ИА REGNUM, Россия ограничила авиасообщения с Турцией с середины апреля до начала июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этой стране.

Накануне вице-премьерТатьяна Голиковасообщила, что группа российских экспертов в ближайшее время посетит Турцию для оценки возможности возобновления авиасообщения и туристических поездок.