Челябинск, , 16:56 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер поставил перед подчинёнными задачу разработать системные решения для стабилизации ситуации с водоснабжением.:Об этом он заявил на совещании с главами муниципалитетов и членами облправительства.

Он отметил, что подвоз воды является временным решением. По каждому муниципалитету важно определиться с системными решениями как в стратегическом плане, так и в тактическом.

«Поручаю минстрою совместно с главами провести соответствующую работу по определению этих решений и дать мне предложения», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области местами отмечается дефицит воды. В частности, он есть в Еткульском районе.