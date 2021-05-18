Варшава, , 16:53 — REGNUM В правительстве Польши в настоящее время рассматриваются варианты дальнейшей отмены социальных и экономических ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский 18 мая журналистам Polskie Radio 24.

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«К настоящему моменту мы уже открыли магазины мебели и стройматериалов, художественные галереи и музеи. Возобновили свою работу гостиницы. Был снят запрет на появление граждан без защитных масок на открытом воздухе в общественных местах. И мы пока не видим вспышки новых заражений. Это может казаться слишком оптимистичным, но мы уже начали рассматривать вариант дальнейшего снятий ограничений — открытия мест общепита, полный перевод работы предприятий с удаленной формы на офисную. Это может быть реализовано уже в июне», — заявил Недзельский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска отметил, что третья волна пандемии в республике осталась позади — в последние дни в республике фиксируется не более 2 тысяч новых заражений коронавирусом в сутки.

Помимо снятия вышеуказанных ограничений, с 21 мая в Польше возобновят работу театры и кинотеатры. С конца мая в обычном режиме начнут работать школы и вузы.