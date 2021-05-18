Махачкала, 18 мая 2021, 16:53 — REGNUM В Дагестане продолжаются назначения в новый состав правительства республики. Врио главы региона Сергей Меликов 18 мая утвердил в должности двоих министров. Главой министерства по национальной политике и делам религий назначен Энрик Муслимов, министром юстиции — Казимагомед Сефикурбанов.
Кроме того, утвержден на посту руководителя агентства по охране культурного наследия Дагестана Махач Мусаев.
Махач Омаров стал первым заместителем руководителя администрации главы и правительства. Еще одним замом главы администрации назначена Тамара Чинённая, ранее работавшая советником главы республики.
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