Лондон, , 16:52 — REGNUM 27-летний таранный форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн объявил о твердом намерении уйти из лондонского клуба. Нападающий намерен перейти в клуб, который будет претендовать на серьезные трофеи. Ожидается, что за Кейна поспорят «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Также сообщается, что Харри Кейн уже контактировал с одним из клубов Манчестера.

Текущее соглашение Харри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитано до конца сезона 2023/24. Transfermarkt оценивает форварда в 120 миллионов евро.

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги по футболу Харри Кейн принял участие в 33-х матчах, в которых набрал 22+13 очков по системе гол+пас. В восьми играх Лиги Европы на счету футболиста восемь забитых мячей и тремя голевыми передачами.