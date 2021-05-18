Тайбэй, , 17:38 — REGNUM На Тайване за истекшие сутки зарегистрировали 245 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является одним из наивысших показателей с начала пандемии. Об этом 18 мая сообщает CNN со ссылкой на Главный Центр Эпидемиологии (CECC) острова.

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Отмечается, что 240 случаев были зафиксированы в столице Тайбэй.

Также во вторник, 18 мая, на Тайване умерло два человека по причине коронавирусной инфекции. Таким образом общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 14.

Напомним, что Тайвань, отмеченный на международной арене за то, что успешно справляется с пандемией, в данный момент борется с самой большой вспышкой COVID-19.

С начала пандемии в стране выявили 2260 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Тайваня приняли решение о вводе временных ограничений на въезд в страну для иностранных граждан. Ограничения вступят в силу с 19 мая, сообщает 17 мая Центр эпидемиологии (CECC) Тайваня.

К данному решению власти пришли после того, как в понедельник, 17 мая, в стране выявили по крайней мере 335 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий суточный показатель в стране с начала пандемии.