Воронеж, , 16:49 — REGNUM В Воронеже по подозрению в стрельбу рядом со школой из хулиганских побуждений задержан 33-летний местный житель, об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM 18 мая старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

Предварительно установлено, что утром 18 мая учащимся одной из школ в Воронеже, находившимся на уроке физкультуры на пришкольной территории, 33-летний мужчина продемонстрировал предмет, похожий на пистолет. Затем мужчина отошел в сторону и прозвучал хлопок, после чего он скрылся.

В настоящее время следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции установлена личность подозреваемого, он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, ход его расследования взят на контроль прокуратурой, уточнили в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МВД по региону добавили, что задержанный уже имеет судимость за совершение имущественных преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, утром ряд СМИ и соцсети сообщили о том, что якобы вооруженный мужчина ворвался в школу №85. Данную информацию в мэрии Воронежа назвали недостоверной.

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