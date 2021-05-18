Москва, , 16:48 — REGNUM Басманный суд Москвы продлил арест в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в рамках уголовного дела о взятке. Срок содержания под стражей продлен натри месяца — до 20 августа.

При этом суд отклонил ходатайство защиты бывшего чиновника об изменении меры пресечения на домашний арест, сообщает ТАСС.

До настоящего момента по делу были допрошены 15 свидетелей, назначено четыре фоноскопических и баллистических экспертизы.

Ранее также до 20 августа был продлен арест фигуранта дела, бывшего сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта текущего года Белозерцев был задержан по подозрению в получении взятки. По версии следствия, в 2020 году Белозерцев получил от главы компании «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки через посредников на общую сумму около 31 млн рублей. За взятки Белозерцев обещал поддержку при заключении государственных контрактов на закупку лекарственных средств и медицинских изделий для Пензенской области.

В апреле на недвижимость и денежные средства подозреваемых был наложен обеспечительный арест. Так, арестованы более семи земельных участков, пять объектов недвижимости на территории Пензенской области, которые, по версии следствия, фактически принадлежат бывшему главе региона. Также под арест попали десять земельных участков и пять объектов недвижимости в Подмосковье, а также помещение в Ялте, которыми, как считает следствие, фактически владеют супруги Шпигель. Наложен обеспечительный арест на изъятые в ходе обысков у Белозерцева и Шпигелей средства в размере примерно 230 млн рублей, около 300 тысяч евро и 100 тысяч долларов

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