Оренбург, , 16:47 — REGNUM В администрации Оренбурга 18 мая проходят обыски. Как сообщает телеграм-канал «Грубнеро///Оренбург», оперативные действия проводят в кабинете первого замглавы города Оренбурга Светланы Золотаревой.

Информресурс также сообщает о временном задержании шести человек. Обыски связаны с проверкой подозрений в незаконном использовании служебного транспорта, нецелевом расходовании бюджетных средств и начислении премий.

В пресс-службе мэрии подтвердили информацию об обысках в администрации. Оперативные мероприятия проводят представители СУ СКР по региону в рамках проверки финансово-хозяйственной деятельности МКУ «БиОз», МКУ «Комсервис», а также МАУ «Оренбургсервис».

»Вопросы задаются в том числе и заместителю Главы города по экономике и финансам Светлане Золотаревой. Глава города находится на рабочем месте. Администрация Оренбурга работает в штатном режиме», — говорится в официальном комментарии.

Интернет-ресурсы, публикуя информацию об обысках, обращают внимание на то, что с конца 2019 года Оренбург возглавил варяг — уроженец Североуральска и земляк губернатора Оренбуржья Владимир Ильиных. Он начал формировать свою управленческую команду. В Оренбург приехал ряд чиновников из Североуральска, в том числе Светлана Золотарева. В 2020 году в городе создали новое предприятие — МАУ «ОренбургСервис». Учредителем является администрация города. Телеграм-каналы сообщают, что в организацию на руководящую должность трудоустроен сын мэра.

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