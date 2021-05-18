Киев, , 16:46 — REGNUM Решение суда назначить домашний арест Виктору Медведчуку, в то время как прокуратура требовала взятия под стражу — это очень важный сигнал, свидетельствующий, что судебная власть пошла против воли офиса президента Владимира Зеленского, заявила 18 мая политический эксперт Виктория Светлова, комментируя последние события в деле против лидера украинской оппозиции.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня и адвокаты главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», и офис генерального прокурора внесли апелляцию на определение Печерского районного суда г. Киева о домашнем аресте политика. Первые требуют его освобождения, а обвинение — взятия под стражу.

«Печерский суд отправил Медведчука под домашний арест, отклонив ходатайство прокуратуры о заключении под стражу. Надо сказать, доказательная база обвинителей явно хромала, но интересно не это, а тот факт, что суд пошел против воли власти и политического мейнстрима, а это очень занимательный сигнал», — подчеркнула Светлова, напомнив, что в последнее время это не первый случай, когда судебная власть по знаковым делам выступает против линии офиса президента Зеленского.

Эксперт напомнила, что ранее Верховный суд отменил решение ЦИК о регистрации народным депутатом Василия Вирастюка, для победы которого на довыборах «Слуги» «сделали всё, что было можно и что нельзя».

«Тенденция налицо — судебная власть показывает зубы, видимо окончательно осознав, что иначе властью она быть перестанет. Да и в целом власть под руководством Владимира Зеленского своей политикой создает себе все больше влиятельных врагов. А тут еще и деолигархизация на подходе. Зеленский обрастает все большим количеством врагов, и это серьезные враги, с возможностями и ресурсами. И все ради благоволения одного условного друга — «западных партнеров»», — отметила она.

В завершение эксперт напомнила о том, что сегодня же власти развязали войну и с мэром Киева Кличко — «а он не ведь не просто мэр и боксер, он человек с хорошими связями в разных кругах — и внутренних, и внешних, так что интересно будет».