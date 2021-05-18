Вашингтон, , 16:46 — REGNUM Большинство смертей военнослужащих США не связаны с их участием в боевых действиях, сообщает 18 мая издание The National Interest со ссылкой на Исследовательскую службу Конгресса США.

По утверждению издания, подсчеты этой службы свидетельствуют о том, что 93% смертей американских военных происходят на территории США.

Уточняется, что с 2006 по 2020 год в ВС США погибли 17 645 военнослужащих. Из них 13 068, то есть не менее трех четвертей, умерли при обстоятельствах, никак не связанных с боевыми операциями.

Из 17 645 погибших лишь 20,5% погибли в бою, в плену или в результате террористических нападений.

Жертвами убийств признаны 3,2% погибших, причины гибели еще 2,9% выяснить не удалось, 17,5% умерли из-за болезней или травм.

На первом месте оказались случаи смерти от несчастных случаев, на них пришлось 31,8% погибших.

Второе место по смертельной опасности для личного состава ВС США заняли случаи суицида. По данным Исследовательской службы Конгресса США, самоубийцей за последние 15 лет стал каждый четвертый погибший американский военный. Их доля составила 24%.

При этом издание приводит выдержку из отчета Пентагона, в котором признается, что в 2020 году самоубийств среди военных было отмечено на 25% больше, чем в 2019.

Стоит отметить, что издание приводит мнение экспертов о том, что аналогичная ситуация в какой-нибудь из частных военных компаний давно привлекла бы внимание общественности и вылилась в судебные иски. А следовательно, отмечает издание, ситуация могла бы быть быстро исправлена.

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