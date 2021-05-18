Москва, , 16:45 — REGNUM Власти РФ не должны допустить ситуации, когда активная торговля продовольствием на внешнем рынке обернется ростом цен на еду внутри страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал информацию о том, что РФ нарастила поставки агропромышленной продукции в Китай.

«Торговля на международном пространстве — направление перспективное. Разумеется, в нем тоже необходимо находить баланс и путем применения разного рода пошлин корректировать объемы так называемого нежелательного экспорта товаров, внутренние цены на которые по тем или иным причинам ниже мировых. В противном случае может сложиться ситуация, когда мы, сдерживая цены внутри страны и активно торгуя заграницу, все продовольствие отправим соседям. А дома получим цены на уровне мировых. Поэтому к ситуации, когда экспорт растет, следует относиться с «умным» оптимизмом», — сказал Демин.

В то же время, по его словам, у России в последние десять лет появился потенциал для широкого развития экспортной линии товаров в Китай.

«Китай сегодня по многим параметрам претендует на лидерство в разных отраслях на мировой арене, и качественная продукция нужна китайским потребителям. А для России как большого северного соседа и государства с удобной логистикой это выгодно. Мы обязаны в данной ситуации заработать на экспорте, но сделать это с умом и на благо внутренней экономике», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Ибрагим Рамазанов заявил, что экспорт агропромышленной продукции в Китай — это одно из наиболее значимых стратегических направлений развития экономического потенциала России.

Читайте ранее в этом сюжете: РФ может стать одним из основных поставщиков сои в мире – эксперт