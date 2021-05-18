Мадрид, , 16:45 — REGNUM 28-летний фланговый защитник мюнхенской «Баварии» и лидер сборной Австрии Давид Алаба уже подписал контракт с мадридским «Реалом». Официально об этом будет объявлено после завершения текущего сезона. Об этом 18 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Контракт австрийца со «сливочными» будет рассчитан на пять лет и истечет летом 2026 года. Футболист будет получать по 12 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 2020/21 Давид Алаба принял участие в 31-м матче, в котором отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В рамках Лиги Чемпионов футболист отметился двумя результативными передачами в девяти играх. В среднем за матч австриец совершает по 1,2 отбора и 1,3 перехвата. WhoScored оценивает игру футболиста на 6,82 балла.