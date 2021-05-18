Москва, , 16:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин своим указом наградил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

Как говорится в тексте указа главы государства, этим орденом оценён большой вклад Беглова в социально-экономическое развитие Северной столицы, а также многолетняя добросовестная работа Беглова на государственных постах.

Напомним, Александр Беглов 3 октября 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт‑Петербурга. 18 сентября 2019 года официально вступил в должность губернатора после победы на выборах. Ранее работал полпредом президента в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, кандидат технических наук, доктор экономических наук. Заслуженный строитель Российской Федерации.