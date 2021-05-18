Махачкала, , 16:40 — REGNUM В Дагестане принято решение о возобновлении работы банкетных залов. О долгожданном послаблении ограничений неоднократно просили их владельцы, и всякий раз его откладывали до наступления более благоприятной эпидситуации по коронавирусу.

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Власти Дагестана приняли решение об открытии банкетных залов лишь сегодня, 18 мая. При этом было строго указано на соблюдение всех требований управления Роспотребнадзора по мерам защиты и дезинфекции в помещениях.

Обязательным условием для открытия являются наполняемость залов до 150 человек. При этом одновременное присутствие в них гостей не должно превышать 25% от всего количества мест.

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