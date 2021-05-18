Варшава, , 16:38 — REGNUM Пресс-секретарь правящей в Польше партии «Право и справедливость» («ПиС»), депутата Сейма Анита Червиньская сообщила журналистам Polskie Radio 24, что очередной съезд правящей партии состоится 3 июля текущего года.

По ее словам, он будет одним из самых важных в истории партии.

«Съезд должен был состояться в ноябре прошлого года, но, как известно, он был перенесен из-за тяжелой эпидемиологической обстановки. Он состоится 3 июля, и в этом есть свои плюсы — как раз в настоящее время была принята и обнародована новая программа партии. Она и станет главным предметом обсуждения на съезде. Ожидаются очень бурные дискуссии, поэтому съезд станет одной из отправных точек для дальнейшей деятельности партии», — отметила Червиньская.

Как сообщало ИА REGNUM, новая программа правящей в Польше партии «Право и справедливость» была представлена в Варшаве 15 мая.