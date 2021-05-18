Париж, , 16:38 — REGNUM 28-летний французский фланговый атакующий защитник «Ланс» Джонатан Клаусс, который проводит лучший сезон в карьере, может продолжить карьеру в «Севилье». Испанский клуб рассматривает футболиста в качестве замены 35-летнему Хесусу Навасу. Об этом 18 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Клаусс принял участие в 32-х матчах французской Лиги 1, в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. По данным портала transfermarkt, стоимость футболиста за последний сезон выросла более, чем в три раза, и на данный момент составляет 4,5 миллиона евро.

Соглашение Хесуса Наваса с «Севильей» рассчитано до 30 июня 2021 года.

Французский защитник в среднем за матч совершает по 1,3 отбора и 1,3 перехвата. WhoScored оценивает игру футболиста в 6,89 балла.