Зоя Емельянова, 18 мая 2021, 17:22 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах вернуть «оккупированный» Крым под контроль Киева и «защитить права обиженных там», с которым он выступил 18 мая, вызвало закономерную реакцию не только руководства Республики Крым, но и самих крымчан.

Крым
Крым
Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, глава Крыма Сергей Аксёнов напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что Украина уже сделала для возвращения полуострова.

«Это водная, энергетическая, транспортная, продовольственная блокады, попытки диверсий и провокации. Отсюда можно сделать только один вывод: Украине нужна территория без людей. Как говорят украинские нацисты, Крым должен быть украинским или безлюдным. Так что Киев может не сомневаться: крымчане всех национальностей в полной мере оценили его «заботу» и его «защиту». Кстати. Коммунальные платежи за квартиру жены Зеленского в Крыму, которые исправно поступают в крымскую казну, — это тоже вклад в борьбу с «оккупацией»?» — написал на своей странице в соцсети Сергей Аксёнов.

«С почти полным преодолением водного дефицита в Крыму последняя зависимость от опостылевшего буквально всем (и далеко не только в Крыму!) украинского недогосударства у нас не только де-юре, но и де-факто прервалась! Прекрасно понимают это и на территории Дикого Поля, которое мы просто по привычке называем Украиной. Но тамошним правителям и политикам необходима сама риторика на крымскую тематику, дабы заработать дополнительные очки перед заокеанскими патронами, а также далее зомбировать ненавистью к России собственный электорат», — написал Asanbay A.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
President.gov.ua

«А есть ли возможность публикации этих счетов об оплате, чтобы четко было видно (фио плательщика), кто так патриотично спонсирует «агрессора»? Будем весьма признательны», — написал Andrew R.

«Крым рад оккупантам, отстаньте», — пишет Наталья Пчёлка.

«Просто не верится! В 21-м веке государство, которое заявляет о своем европейском пути развития (?), мало того, что постоянно нарушает все нормы цивилизованного сообщества (блокады, провокации, ложь), так еще и готово выселить два с лишним миллиона людей из их домов ради удовлетворения своих непонятных амбиций. Дикость какая-то», — возмущена Нина Г.

«Крым был, есть и будет Россией», — написала Татьяна К.

«Чё ему голову ломать и кого-то обвинять, референдум ещё один, пусть убедится, хочет ли Крым в Украину?!» — предлагает Нина Ц.

«Но здесь, в Крыму, есть ещё очень много тех, кто очень сочувствует Украине и саботирует многие Ваши решения», — напомнила Аксёнову Ольга Г.

«Ужимки украинских татар и националистов в Киеве на подмостках истории уже никого не интересуют. Даже в гриме их лица омерзительны, не говоря уже о поступках…» — написал Валерий Б.

«Сначала пусть Зеленский защитит всех обиженных в Украине, а в Крыму без него защитников хватает. Крым — это Россия», — написала Дина С.

«Зеленский сам не верит в будущее Украины. Поэтому и не продаёт квартиру в Ялте», — комментируют пользователи заявление Зеленского уже в соцсети «ВКонтакте».

х, и веселой будет его встреча в этой квартире!» — предполагает Олег В.

Ялта
Ялта
Марина Каширская © ИА REGNUM

«Обиженные — это Чубаров с Джамилевым?» — спрашивает Олег М.

«Для тех, у кого память короткая и кто стонет — хотим как было. Вот так бы было», — пишет Анастасия Я.

«Тем кто стонет «хотим как было» — пожалуйста, никто их не держит, пусть туда едут, а у нас уже не «как было», и слава богу!!!» — поддержала Валентина А.

«Что значит «вернуть»? Крым уже вернулся! Домой!» — написала Елена Щ.

«Зеленский вообще не в себе…» — предположила Маргарита В.

«Сколько можно рыпаться на Крым! Как муха назойливая! Надоел со своими галлюциногенными фантазиями! Тьфу!» — написала Виктория К.